'Ştafeta veteranilor' începe marţi la Tulcea; punctul final - la Carei, de Ziua Armatei 'Stafeta veteranilor', un eveniment ce aduce un omagiu soldatilor romani care au murit sau au fost raniti in misiuni militare, va debuta marti la Tulcea si se incheie pe 25 octombrie la Carei.



"In prezent, 'Stafeta veteranilor', aflata la a VII-a editie, a devenit o traditie si reaminteste, macar o data pe an, despre spiritul Invictus, acela care ar trebui sa ne reuneasca pe toti in jurul veteranilor", se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES.



Evenimentul se desfasoara in perioada 13 - 25 octombrie si presupune purtarea in alergare a unei stafete reprezentata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

