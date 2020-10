Ştafeta Veteranilor a luat startul spre Carei Cu sufletul deschis si purtand Drapelul Tricolor, inimosii militari din Invictus Romania au pornit pe primul traseu al “Stafetei Veteranilor”, din Tulcea, cel mai lung, in frunte cu Sorin Andrici. Sacrificiul inseamna respect! Cu Romania in suflet, invictușii Regimentului 307 Infanterie Marina, dar și civili, au preluat ștafeta ( traseul galben) de la militarii voluntari din IJJ Tulcea, iar acum se indreapta catre Constanța! “Am dat tot ce am avut mai bun și am alergat pentru un singur scop: recunoștința și cinste eroilor neamului nostru care s-au sacrificat pentru poporul roman!” au declarat … Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

