Ștafeta Veteranilor a ajuns la Zalău Ceremonia de predare-primire a Ștafetei Veteranilor intre echipa Cluj și echipa Zalau a avut loc, vineri, la Cimitirul Eroilor din Zalau, in cadrul tradiționalului eveniment „Ștafeta Veteranilor". Organizat de Asociația Voluntarilor Invictus, cu ocazia „Zilei Armatei Romane", acest eveniment sportiv presupune purtarea a trei ștafete, pe trei trasee diferite, a caror culoare coincide cu culorile Drapelului Național – albastru, galben, roșu. Zalaul se afla pe traseul galben al stafetei.

