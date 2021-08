Pana in prezent, s-au facut plati de 3,38 miliarde de lei, aferente pentru 12.122 solicitari. Alte 16.856 solicitari sunt admise/in lista de asteptare, de 4,33 miliarde lei. Au fost respinse/in lista de asteptare 5.320 de solicitari, in suma de 878,7 milioane lei. “Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a deblocat plata celei de a treia transa de plati pentru Masura 2 – Granturi pentru capital de lucru, schema de ajutor de stat din fonduri UE, in valoare de 241 de milioane de euro”, anunta ministerul.