Stadiul lucrarilor la Stadionul Eugen Popescu, pe zona de parter se lucreaza la finisaje, a fost turnata toata șapa, asta inseamna ca toate instalațiile au fost finalizate, in scurt timp se va monta si tavanul. Pe zona de gradene, in proporție de 80% sunt montate, cu excepția zonei VIP unde gradele vor fi finalizate in totalitate [...]