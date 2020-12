Stadiul lucrarilor de restaurare a Cazinoului din Constanta Stadiul lucrarilor a Cazinoului din Constanta continua astfel:Asa cum s a refacut planseul in alte parti, acum s a ajuns la zona scarilorSe iau mulaje la ornamente Pe exterior s au refacut majoritatea ornamentelor.Urmeaza cele 4 turnuri sa se reabiliteze. Se pun caloriferele peste tot ca sa se poata lucreze pe timp de iarna.Centrala termica proprieSantierul uneia dintre cele mai frumoase cladiri din sud estul Europei ascunde adevarate comori. Lucrarile avanseaza luna de luna si fiecare etapa a p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

