Stadiul autorecenzarii 14 martie – 15 mai 2022 pentru Recensamantul populatiei si locuintelor in judetul Constanta. Unde s-au completat cele mai multe chestionare

- Astfel, cei care nu au completat pana acum chestionarul online mai au la dispoziție 2 saptamani. Autorecenzarea se poate face in continuare online pe www.recensamantromania.ro, pana in 27 mai! Ca și pana acum, autorecenzarea se poate face acasa sau intr-unul dintre punctele de autorecenzare…

- Primaria a amenajat trei spații speciale pentru autorecenzare asistata N. D. Potrivit informațiilor transmise ieri de catre Direcția Județeana de Statistica Prahova, in cele 57 de zile ce au trecut de cand a inceput perioada de autorecenzare și autorecenzare asistata pentru Recensamantul populației…

- Stadiul autorecenzarii 14 martie ndash; 25 aprilie 2022 pentru recensamantul populatiei si locuintelor in judetul ConstantaLa finalul celei de a 43 a zi de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 in perioada 14 martie 25 aprilie 2022 erau completate 131963 chestionare la nivelul…

- In primele cinci saptamani ale perioadei de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 14 martie 17 aprilie 2022 au fost completate 116006 chestionare la nivelul judetului Constanta.Dintre acestea, 78474 au fost completate in mediul urban 67,6 si 37532 pentru mediul rural 32,4…

- Social Autorecenzare / In mediul rural au fost completate de doua ori mai multe chestionare fața de urban aprilie 13, 2022 12:04 Dupa aproape o luna de la debutul etapei de autorecenzare si autorecenzare asistata pentru Recensamantul populatiei si al locuintelor, mai exact in intervalul 14-12 aprilie…

- In primele patru saptamani ale perioadei de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 14 martie 10 aprilie 2022 au fost completate 96187 chestionare la nivelul judetului Constanta. Dintre acestea, 65126 au fost completate in mediul urban 67,7 si 31061 pentru mediul rural 32,3…

- Aproape 75.000 de chestionare pentru recensamantul populatiei si locuintelor au fost completate in judetul Constanta, in primele trei saptamani ale perioadei de autorecenzare, dintre care peste 68% in mediul urban, a informat, marti, Directia Judeteana de Statistica, potrivit Agerpres.In mediul urban…

- In prima saptamana a perioadei de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 14 20 martie 2022 au fost completate 26660 chestionare la nivelul judetului Constanta.Dintre acestea, 19308 au fost completate in mediul urban 72,4 si 7352 pentru mediul rural 27,6 . Judetul Constanta…