Stadiul actual al autostrazilor in constructie: E jale!

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat de curand raportul in care arata stadiul proiectelor in derulare.



Iar daca ne uitam la capitolul autostrazi, primul lucru care ne vine in minte este... "e jale!"



Documentul poate fi consultat AICI, iar datele sunt aferente lunii mai



Un prim exemplu este tronsonul Campia Turzii - Gilau, ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal, care face parte din autostrada Brasov - Bors. Portiunea are mai putin de un kilometru, insa are un grad de executie de doar 28,8%, in aceasta luna,…