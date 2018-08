Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane participa la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare sambata seara in marile orase din tara. Oamenii au ielit in strada in Sibiu, Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Baia Mare. Proteste cu participare mai redusa sunt in desfasurare si in alte orase din tara cum ar fi Bistrita,…

- Incinta complexului sportiv va avea o pardoseala moderna, similara cu cele din salile care gazduiesc meciuri din NBA. Lamelele sunt din lemn de stejar canadian si vor fi acoperite de patru straturi de lac. Intre acestea si pardoseala vor mai fi montate straturi de cauciuc natural si placaj multistrat.…

- Programul Ligii 1 – sezonul 2018/2019 Etapa a 3-a 03 AUG ’18, 21:00 Universitatea Craiova FC Botosani 04 AUG ’18, 18:00 AFC Astra Giurgiu – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 04 AUG ’18, 21:00 CFR 1907 Cluj – CS Concordia Chiajna 05 AUG ’18, 18:00 AFC Hermannstadt – Dunarea…

- Noul sezon in Liga 1 de fotbal incepe vineri, 20 iulie, iar printre echipele care pornesc spre cucerirea trofeului de campiona a Romaniei se numara si FC Hermannstadt: nou promovata echipa din Sibiu, care a ajuns in Liga 1 dupa numai 3 ani de la infiintare.

- Liga 1 pe Facebook. FCSB este lider detașat in cea mai importanta rețea social media dedicata exclusiv suporterilor, cu 1,9 milioane de aprecieri. Cifra este impresionanta, daca ne raportam la faptul ca celelalte 13 echipe strand impreuna 929.500 Like-uri. Podiumul este completat de Dinamo, cu 430.000…

- Astazi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a calendarului sezonului 2018-2019. (Detalii aici) LPF a anunțat programul primei etape, care incepe vineri, 20 iulie. Primul meci al sezonului va fi cel dintre campioana CFR Cluj și FC Botoșani. Astra - FCSB se va juca sambata,…

- Prima etapa a Ligii I, programata in jurul datei de 21 iulie, este urmatoarea: Astra Giurgiu – FCSB; CSU Craiova - CSM Politehnica Iasi; AFC Hermannstadt - Sepsi Sfantu Gheorghe; CFR Cluj - FC Botosani; FC Viitorul - Dunarea Calarasi; Gaz Metan Medias - Concordia Chiajna; FC Dinamo - FC Voluntari.

- Barajele pentru promovarea in Liga 3 2018. Rapidul ar putea urca sambata in al treilea eșalon. O alta serie de meciuri incepe tot maine. Rapid Bucuresti – AFC Singureni 10-1 (in tur: 7-0) Au marcat: D. Niculae (10, 66, 84), Vlada (12, 47), Goge (23), D. Bratu (45 – pen.), Dovleac (50), Maftei (74),…