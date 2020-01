Stadionul municipal din parcul Crang are o nouă tabelă electronică Stadionul municipal din parcul Crang are o noua tabela electronica. Dispozitivul tip Led Screen va permite inserarea de fotografii si clipuri video, informatii si chiar reluari. Construit in anul 1970, stadionul unde SCM Gloria Buzau isi desfasoara activitatea are o capacitate de 13.000 de locuri, iar de marti este dotat si cu o moderna tabela electronica. Ecranul cu o suprafata totala de afisaj de 8×5 metri este conectat prin fibra optica, fiind formata din module Led. Tabela va permite inserarea de fotografii si clipuri video, diverse informatii despre jucatori si echipa, reclame si chiar reluari… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- • Gloria Buzau – Ripensia Timisoara 3-3 (2-1) Meci spectacol in Crang, inainte de intrarea in vacanta. Gloria si Ripensia Timisoara s-au intalnit in a doua etapa a returului si, totodata, ultimul joc din acest an, iar din duelul lor, pigmentat cu rasturnari de scor, au rezultat 6 goluri. Frigul de afara…

- • Gloria Buzau – Ripensia Timisoara, sambata, de la ora 11.00 Ultimul meci al anului aduce Gloriei un adversar istoric, printre cele mai vechi echipe din fotbalul romanesc. Sambata, in a doua etapa a returului, fotbalistii buzoieni o intalnesc, pe stadionul din Crang, pe Ripensia, primul club de fotbal…

- Aceasta optiune va fi disponibila initial utilizatorilor din Irlanda, urmand sa fie extinsa la nivelul intregii planete in prima jumatate a anului viitor. Toate transferurile de date vor fi criptate, iar utilizatorii vor trebui sa introduca o parola, inainte de initierea respectivului transfer, conform…

- Antrenorul Flavius Stoican a anuțat, luni, ca nu va demisiona de la Petrolul Ploiești, in ciuda faptului ca suporterii prezenți la meciul cu SCM Gloria Buzau, scor 0-1, de pe Stadionul "Ilie Oana", i-au cerut sa plece, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru…

- Petrolul Ploiești a incheiat seria de invincibiliate de pe teren propriu in Liga 2, luni, dupa ce a pierdut contra celor de la SCM Gloria Buzau, scor 0-1, in runda cu numarul 19 din campionat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa…

- ​Petrolul Ploiești a încheiat seria de invincibiliate de pe teren propriu în Liga 2, luni, dupa ce a pierdut contra celor de la SCM Gloria Buzau, scor 0-1, în runda cu numarul 19 din campionat, potrivit Mediafax.Unicul gol al partidei a fost înscris de Valentin Munteanu,…

- Petrolul Ploiesti – Gloria Buzau, diseara, de la ora 18.00 Gloria incheie astazi prima parte a campionatului cu o deplasare de foc. Diseara, de la ora 18,00, fotbalistii din Crang intalnesc, pe legendarul „Ilie Oana” din Ploiesti, pe Petrolul, una dintre candidatele la promovare, in ultima etapa a turului.…

- • Gloria Buzau – Metaloglobus Bucuresti 1-2 (1-0) Gloria traverseaza cea mai dificila perioada de la inceputul campionatului. Dintr-o candidata la pozitiile fruntase, chiar daca fara drept de promovare, echipa buzoiana a ajuns sa aiba emotii acum, dupa 16 etape, in privinta retrogradarii. Formatia din…