Municipalitatea suceveana a preluat inapoi in administrare Stadionul Ițcani, acordat printr-o decizie anterioara de Consiliul Local, in administrare, pe 10 ani, Liceului cu Program Sportiv.Decizia actuala a deliberativului local, luata la mai puțin de șase ani de la atribuirea in administrarea LPS, ...