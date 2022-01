Stadionul din Calea Giulești a fost finalizat. Rapid vrea sa joace pe noua arena un meci amical de gala la inaugurare cu Beșiktaș sau cu Dinamo Kiev, nu mai devreme de luna februarie. Dupa doi ani, zece luni și zece zile din momentul in care buldozerele au intrat in vechiul Giulești, stadionul de 4 stele a fost finalizat și predat oficial beneficiarului. Evenimentul a avut loc marți, 4 ianuarie, chiar pe noua arena, in prezența constructorilor și a oficialitaților statului. Noul stadion beneficiaza de un teren cu o suprafața de joc de 105/68 metri, gazonul este unul natural ranforsat sintetic,…