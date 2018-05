Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Investiții anunța inaugurarea unui nou stadion, la Turnu Magurele, județul Teleorman. Conform CNI, acesta indeplinește cerințele de clasificare UEFA. Echipa locala - Voința Turnu Magurele - evolueaza in seria a treia din Liga 3 la fotbal. Conform gsp.

- Astazi, la Turnu Magurele, are loc recepția pentru terminarea lucrarilor la Stadionul Municipal Turnu Magurele, din Teleorman. Stadionul este unul modern, la standarde UEFA, și are 2.000 de locuri, sistem de incalzire sub gazon, nocturna și centru de cantonament, spații pentru recuperare fizica și spații…

- Stadion nou la Focșani! ”E dorit de microbiști”. A fost inaugurat bazinul olimpic de inot. Dupa modelul Alexandria, Turnu Magurele sau Slatina, Focșani se inscrie pe lista orașelor fara echipa de top care va dispune de un stadion nou! “Am vorbit despre stadion si stiu ca vor fi discutii, dar Focsaniul…

- "Sper sa ne ajute Dumnezeu sa avem cel putin in fiecare resedinta de judet, in perioada urmatoare, cate un bazin de inot, pentru ca asta nu este un moft, ci un obiectiv care este intr-un pachet minim de civilizatie (...) Acest bazin va schimba profund viata acestui oras in bine (...) O sa sprijin…

- Un bazin olimpic de inot si polo, construit prin Compania Nationala de Investitii, a fost inaugurat joi, in municipiul Focsani, in prezenta liderului PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a declarat ca Guvernul va sprijini construirea cat mai multor bazine de inot si stadioane…

- Primul cinematograf din țara finalizat de Compania Naționala de Investiții a fost inagurat la Petroșani. The post Cinematograful „Victoria” a fost inaugurat appeared first on replicahd.ro .