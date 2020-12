Stadionul din Napoli a fost botezat Diego Armando Maradona

Autoritațile din Napoli, oraș in care Diego Armando Maradona este vazut ca un adevarat zeu, au decis sa schimbe numele stadionului din Sao Paolo și sa-l boteze dupa legendarul fotbalist argentinian. Maradona a scris istorie pentru Napoli, a jucat in culorile clubului cele mai multe partide din afara Argentinei, a adus singurele titluri din istorie, o Cupa UEFA și a marcat 115 goluri. In perioada 1984-1991, El Pibe d’Oro și-a pus amprenta supra orașului din sudul Italiei ca nici un alt fotbalist din istorie. Iar pentru acest lucru, vineri, pe pagina oficiala de Twitter a clubului a aparut mesajul…