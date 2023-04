Astazi, 13 aprilie 2023, o delegație comuna formata din reprezentanți ai U.E.F.A. și F.R.F. a inspectat stadionul Cluj Arena, in vederea verificarii condițiilor oferite pentru desfașurarea Campionat European de Fotbal U21. Experții celor doua foruri fotbalistice, specializați in managementul suprafețelor de joc, au fost mulțumiți de calitatea lucrarilor de montare a noului gazon, dar și [...] Articolul Stadionul Cluj Arena vizitat de UEFA in perspectiva gazduirii Campionatului European de Fotbal U21 apare prima data in TurdaNews .