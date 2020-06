Stiri pe aceeasi tema

- Clujul a devenit unul dintre cele mai importante centre culturale din Europa de Est în ultimii, iar festivalurile au adus încasari importante la bugetul orașului. Pandemia de coronavirus a pus sub semnul întrebarii evenimente precum TIFF, Electric Castle sau Untold, dar Emil Boc…

- Pandemia a schimbat regulile pescuitului! La intrarea pe balta, fiecarui pescar i se masoara temperatura. Nu poate avea mai mult de doi parteneri de pescuit, iar cand merge la baie sau in alte zone comune este obligat sa poarte masca. Regulile n-au speriat insa pe nimeni. In prima zi de pescuit liber,…

- Viceprimarul orasului Galati, Picu Apostol Roman, anunta pe Facebook amenajarea unui drive cinema, la care galatenii sa vizioneze filme din masinile lor, pentru ca astfel s-ar putea respecta distanta sociala, iar oamenii vor avea parte si de divertisment, potrivit news.ro.Potrivit unei postari…

- Parcarea aeroportului din Vilnius, capitala Lituaniei, a fost transformata intr-un cinematograf in aer liber. Intrucat in aceasta perioada nu sunt operate zboruri, mașinile au fost lasate pe teritoriul aerogarii pentru

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne, a declarat, luni seara, ca dupa 15 mai romanii vor putea sa paraseasca locuința pentru a merge la activitați de recreere precum alpinismul sau pescuitul. Mai mult, ministrul a spus ca cel mai probabil in acest an, romanii iși vor face concediul in țara,…

- Parcarea aeroportului din Vilnius, capitala Lituaniei, a fost transformata intr-un cinematograf in aer liber. Intrucat in aceasta perioada nu sunt operate zboruri, mașinile au fost lasate pe teritoriul aerogarii pentru a putea urmari filme de pe un ecran uriaș.

- Claudia Bobocea, atleta calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de 1.500 de metri, se pregatește in aceasta perioada in Portugalia , in zona Algarve. Ea sta acolo opt luni pe an, profitand de vremea frumoasa și de condițiile excelente. "Sunt o norocoasa. Autoritațile portugheze le permit…

- Ilie Dumitrescu a analizat situația din Romania, țara afectata de pandemia de coronavirus, și spune ca este marcat de informațiile pe care le citește și le vede la televizor. „Trebuie sa respectam toate deciziile luate de autoritați și sa speram ca intr-o zi o sa revenim la normalitate. Referitor la…