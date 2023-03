Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce lanțul de supermarketuri Auchan a anunțat ca pana in 2025 va avea doar case de marcat self check-out, reprezentanții pensionarilor susțin ca aceștia vor fi discriminați din cauza ca nu au aceleași abilitați tehnologice ca și persoanele tinere. „Ne place, nu ne place, așa o sa arate tot”, avertizeaza…

- Filmul „Prostii/ Fools", productie cu participare romaneasca, va fi lansat in cinematografele din Romania la sfarsitul acestei saptamani, fiind distribuit de microMULTILATERAL. "Prostii" va rula in avanpremiera la Bucuresti la Cinema Elvire Popesco, miercuri, de la ora 20:30. Din 3 martie, lungmetrajul…

- ProCredit Bank deschide o zona Self-Service in Craiova pentru a oferi acces nemijlocit clienților la operațiunile cu numerar. „Prin deschiderea acestei zone Self-Service ProCredit Bank, dorim sa oferim acces facil la retrageri și depuneri de numerar clienților noștri din Craiova. Conceptul Self-Service…

- Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Filmului Francez in Romania se va desfașura in perioada 15-26 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava și Targu Mureș.

- Aeroportul Internațional George Enescu Bacau a inițiat procesul de restabilire a conectivitații cu destinații europene. Reprezentanții aerogarii susțin ca au avut loc primele intalniri cu operatorii aerieni din Romania Air Connect și Fly Lili. Air Connect planifica operarea curselor regulate din București,…

- In ultimul deceniu au fost construite, exclusiv din bani publici, 10 stadioane, care au costat 580 de milioane E, alte 6 au termen de executie in urmatorii 4 ani, iar pretul trece de 400 de milioane E. De remarcat ca Moldova a ramas, din nou, pe dinafara: nici macar o arena noua in regiunea din estul…

- Ambasada SUA a deschis, ieri, in incinta Bibliotecii Astra din Sibiu un nou American Corner, centru care promoveaza valorile culturale și democratice comune ale Statelor Unite ale Americii și Romaniei. Acesta este al 10-lea centru din programul American Corners, care le include și pe cele din: Bacau,…