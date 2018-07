Stiri pe aceeasi tema

- Media generala a scumpirilor – inflatia – a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor cinci ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%. Luna trecuta, Viorica Dancila a spus in plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzura…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anuntat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta".

- Aleșii PSD-ALDE s-au ținut de cuvant au decis sa paraseasca sala de plen la scurt timp dupa ce premierul Viorica Dancila și-a incheiat discursul și a venit randul Opoziției.Dupa discursul Vioricai Dancila, a urmat Raluca Turcan, parlamentar PNL. La scurt timp, aleșii PSD- ALDE au parasit,…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a declarat ca Eugen Teodorovici a devenit pentru Ministerul Finantelor Publice ce este Viorica Dancila pentru Guvern, sfatuindu-l pe acesta sa realizeze ca nu mai este consilierul lui Mihai Tudose, ci ministrul Finantelor.Contructiile din Romania se duc in cap!…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere penala pe numele Vioricai Dancila, in contextul deciziilor luate de de sefa Executivului pe marginea mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social-Democrate (OFSD), Rovana Plumb, a afirmat ca, desi stie ca presedintele Klaus Iohannis a intrat in campanie electorala, aceasta situatie nu justifica limbajul jignitor la adresa premierului Viorica Dancila.

- Președintele Klaus Iohannis i-a cerut, de doua ori, demisia premierului Viorica Dancila, dar aceasta, sub indrumarea șefului sau, Liviu Dragnea, a refuzat sa comenteze situația. Mai mult de atat, nici macar nu a dorit sa-i raspunda șefului statului, fiind inlocuita in acest sens de vicepremierul…

- Liviu Avram, redactor-șef adjunct Adevarul, e de parere ca Viorica Dancila poate sa ajunga sa aiba dosar penal. Daca s-ar intampla asta, la o eventuala plangere a lui Klaus Iohannis, premierul ar putea fi demis.Avram considera ca premierul poate fi acuzat de ”prezentarea, cu rea-credința,…