- Astazi, 15 iulie 2024, in stațiunea Olimp din județul Constanța, aproximativ 20 de persoane, inclusiv copii, au fost transportate de urgența la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, dupa ce au fost depistate cu simptome de toxiinfecție alimentara intr-un resort de 5 stele. Pentru a gestiona…

- Presedintele Klaus Iohannis a exprimat miercuri, de la Washington, preocuparea sa cu privire la incidentul tragic al tinerei ucise de un urs in timpul unei drumeții montane, subliniind necesitatea unor acțiuni legislative imediate in contextul prezenței excesive a urșilor in Romania. „Cred ca s-a ajuns…

- EURO 2024 a intrat in etapa optimilor de finala cu doua meciuri intens disputate, care au scos in evidența forma foarte buna a Elveției și potențialul in creștere al Germaniei. Elveția – Italia 2-0: Elveția trimite acasa campioana en titre Intr-o seara racoroasa la Olympiastadion din Berlin, Elveția…

- ???? In perioada ???????? ???????????? – ???? ???????????????????? ????????????????, ACS Sticla Arieșul Turda in parteneriat cu Primaria Municipiului Turda, organizeaza Campionatul de minifotbal???? “???????????????????????????????????? ????????????????- ???????????????????????? ????????????????????????????????”…

- Gigi Becali și-a facut apariția la stadion dupa trei ani in care nu a mai fost prezent la un meci de fotbal al FCSB. Gigi Becali a marturisit ca nu ar fi venit la stadion nici macar in ultimul meci, cel in care FCSB a sarbatorit caștigarea trofeului de campioana alaturi de 55 000 de […] The post Transformare…

- In trecutul istoric, de la nașterea sa și pana la sfarșitul Razboiului Rece, sau poate chiar pana la prabușirea celor doua turnuri gemene de la New York, in nefasta zi de 9 septembrie 2000, SUA a trezit lumii o varietate de sentimente: solidaritate, admirație, speranța, gratitudine, teama, revolta,…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma in mesajul transmis de Ziua Tineretului ca guvernantii vor avea confirmarea ca au actionat in directia cea buna daca tinerii nostri isi vor creiona aspiratiile pentru viitorul lor in Romania. Cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu,…

- FCSB, echipa finanțata de latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, este foarte aproape de momentul caștigarii SuperLigii de fotbal, insa, dupa cate se pare, patronul nu are de gand sa vina pe stadion pentru a sarbatori impreuna cu jucatorii. Festivitatea de premiere la care Becali va lipsi, dupa toate…