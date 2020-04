Stiri pe aceeasi tema

- Fara niciun stadion modern de ani de zile, Timisoarei i se promite inca un nou proiect. Separat de marea arena dorita in locul vechiului „Dan Paltinisanu”, primarul Nicolae Robu a anuntat azi construirea rapida pe o „tehnologie Lego” a unui stadion de circa 15.000 de locuri in Calea Buziasului, altul…

- Spitalul militar de campanie care este in curs de amplasare la stadionul CFR Timișoara va avea 56 de locuri in zona medicala și 120 pentru carantina. De miercuri sunt planificate operațiunile de transport pentru containere și echipamente. A inceput inca de astazi instalarea spitalului militar de la…

- Viitoarea parcare supraetajata din zona Dacia din Timisoara a devenit realitate, ea exista acum! E drept, doar sub forma de desene, randari, dar e frumoasa, are inclusiv ghivece cu flori si plante cataratoare. S-a intamplat minunea si prima parcare supraetajata gandita de primarie acum exista, chiar…

- Țara noastra se apropie de pragul de 2.000 de cazuri de coronavirus. Pana luni, 30 martie, au fost confirmate 1.952 de cazuri de COVID-19. Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate – 55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 7 la Craiova, 11 la…

- Primarul Timisoarei le „sugereaza” din nou celor care vin din strainatate acasa sa nu pofteasca pe la Timisoara cat timp coronavirusul poate veni, la pachet cu ei, in oras. De asemenea, el recunoaste ca nu poate opri hotelurile sa ii cazeze, dar insista ca are sute de camere de filmat pe strazi cu care…

- Paturile existente la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara se ocupa pe masura ce trec orele. O serie de noi cazuri, din Hunedoara, dar si din Timis, vor fi internate. Vestea buna e ca trei pacienti vor fi externati, fiind considerati vindecati de noul coronavirus. De la Spitalul…

- O șoferița nu a acordat prioritate și a produs un accident rutier, in dupa-amiaza zilei de marți, in Calea Buziașului din Timișoara. O persoana a fost transportata la spital. The post O tanara a fost transportata la spital, dupa impactul dintre doua mașini, pe Calea Buziașului appeared first on deBanat.ro…

- Organizatorii pregatesc o nou ediție a festivalului JAZZ TMplina de concerte memorabile susținute de legende ale genului și artiști ce schimba direcția și duc jazz-ul inapoi in cluburile frecventate de tineri. JAZZ TM se va desfasura la Timisoara in perioada 3 – 5 Iulie 2020, iar accesul este este gratuit.…