”Stada Romania, subsidiara din Romania a grupului Stada Arzneimittel AG, demareaza lucrarile de constructie a primei fabrici de medicamente construita de o companie internationala in ultimii 30 de ani in Romania. Cu o investitie de peste 50 mil euro, aceasta noua facilitate de productie este amplasata in Parcul Industrial Aries din Turda, judetul Cluj”, anunta compania. Proiectul de tip greenfield este partial sustinut in implementarea sa de Guvernul Romaniei, printr-o contributie de ajutor de stat. Noua unitate de productie si ambalare va cuprinde initial 9 linii tehnologice de ultima generatie…