Stabilopozii din Constanța, pictați în zeci de culori cu vopsea care purifică aerul Stabilopozii de pe plaja Reyna din Constanța au prins culoare. Pe o porțiune de 2000 de metri patrați, stabilopozii de pe plaja au fost pictați in mai multe culori, spre incantarea turiștilor și constanțenilor. Este vorba despre cea mai mare pictura care purifica aerul din lume, „Reflexii marine – Fața nevazuta a poluarii”, realizata de […] The post Stabilopozii din Constanța, pictați in zeci de culori cu vopsea care purifica aerul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

