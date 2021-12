Stabiliți în România: Familia de belgieni care a dat Bruxellesul pe Crasna, comuna cu doar 4.000 de locuitori In urma cu zece ani, Marie și Boris au dat Bruxellesul pe Crasna, o comuna cu doar 4.000 de locuitori. S-au indragostit de Romania de cand au vazut-o prima data. Au renunțat la catedra in Bruxelles pentru viața la țara, intr-o comuna din Gorj, unde fabrica ciocolata belgiana cu ingrediente romanești. De aproape 10 ani, aceasta familie de belgieni a ales sa traiasca la noi și, dupa cum o spun, sa fie romani. Mai precis, Marie, 68 de ani și Boris, in varsta de 62 de ani, se considera deja romani. „Pe vremuri, am venit cu copiii cu școala din Belgia, sa facem niște schimburi de experiența cu școlile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

