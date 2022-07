Primarii, organizațiile de afaceri și liderii sindicali din Italia l-au indemnat in weekend pe premierul Mario Draghi sa iși reconsidere decizia de a demisiona, avertizand ca stabilitatea țarii indatorate este in pericol. Draghi și-a prezentat demisia saptamana trecuta, dupa ce unul dintre partidele din coaliția sa larga, Mișcarea 5 Stele, a refuzat sa susțina guvernul […] The post Stabilitatea Italiei, in pericol. Țara risca sa piarda miliarde de euro / Primarii și afaceriștii se roaga de Mario Draghi sa nu demisioneze first appeared on Ziarul National .