Stabilitatea care riscă să genereze instabilitate de Lucian Bondoc Motivul principal invocat public acum aproape 3 ani pentru formarea coaliției politice guvernamentale actuale a fost nevoia de stabilitate a Romaniei in contextul ruperii coaliției anterioare și necesitații de reforme ample. Mesajul a fost reluat regulat ulterior, inclusiv in cadrul recentei campanii electorale, razboiul din Ucraina fiind adaugat și el (pe buna dreptate) la factorii ce reclama un maxim de unitate interna la noi. Spre deosebire de situația inițiala, cand venise in contradicție cu angajamentele politice ale principalelor partide din campania electorala anterioara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, sambata, dupa infrangerea in fata Belgiei, cu scorul de 0-2, la EURO 2024, ca Grupa E este una nebuna. El s-a aratat increzator ca tricolorii se vor califica in optimile Campionatului European . „E o grupa nebuna! Slovacia a batut Belgia, noi am…

- SUA și Ucraina au solicitat Romaniei, dar și altor țari NATO, sisteme Patriot pentru a suplimenta apararea antiaeriana ucraineana. Romania decide pe 20 iunie, cand a fost convocat CSAT. Generalul (r) Alexandru Grumaz spune ca ar trebui sa cerem la schimb SUA o arma la fel de performanta.

- Ucraineanca Elina Svitolina, 29 de ani, a publicat un mesaj mobilizator dupa ce naționala țarii sale a inceput dezastruos Campionatul European, pierzand fara drept de apel in fața Romaniei, 0-3. Fostul #3 din tenisul feminin e convinsa ca fotbaliștii lui Serhiy Rebrov se vor redresa in urmatoarele doua…

- Selectionerul Edward Iordanescu a transmis un mesaj catre romani cu trei zile inaintea celui de-al doilea meci al tricolorilor de la Euro 2024, cu Belgia. Tehnicianul considera ca tricolorii au acum „nevoie de mult mai mult” decat au aratat in confruntarea cu Ucraina, scor 3-0. „Trebuie sa fim realisti”…

- Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 BEC aduce la cunostinta opiniei publice versiunile partiale ale Procesului verbal privind centralizarea pe tara a voturilor si…

- Biroul Electoral Central vine cu cele mai noi date de la alegerile locale! PSD a caștigat cele mai multe primarii și consilii locale. Din spate vine tare PNL, oe locul II, iar AUR se claseaza pe locul III, postura din care ar putea juca rolul de mediator in marile orașe, dar și in primarii de comune.

- Conform datelor publicate de BEC, Partidul Social Democrat (PSD) a obținut 41,45% din mandatele de primar, in timp ce Partidul Național Liberal (PNL) a caștigat 33,48% din acestea. In ceea ce privește consiliile locale, PSD a obținut 38,55% din mandate, iar PNL 30,19%.Pana in prezent, PSD deține 1.566…

- In ciuda problemelor multiple pe care le au in justiție, primarul Iașului, Mihai Chirica, și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ambii membri ai PNL, și-au pastrat posturile in urma alegerilor de duminica. Chirica a ramas primar ca urmare a faptului ca fostul candidat al USR la Primaria…