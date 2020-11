St. Andrew’s Day 2020. Google a creat un Doodle noi in cinstea Sfantului Andrei. De cand cu cruce rosie in calendar

St. Andrewrsquo;s Day 2020. Astazi, in memoria Sfantului Andrei, Google a creat un Doodle nou, in care il celebreaza pe Ziua Sfantului Andrei, ca fiind Ziua Nationala a Scotiei.St. Andrewrsquo;s Day 2020.Ziua sfantului Andrei , 30 noiembrie, este ziua nationala, desi si Noaptea lui Burns tinde sa fie sarbatorita pe scara larga, in special in afara Scotiei.St. Andrewrsquo;s Day 2020. In 2006, Parlamentul Scotian a adoptat legea declararii zilei de sfantul Andrei ca sarbatoare nationala , ziua dev ...