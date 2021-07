Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 2021/2022 a Ligii 2 debuteaza la data de 31 iulie 2021 și va avea la start 20 de echipe, printre ele si timisorenele Ripensia si Politehnica. Daca trupa in galben-rosu incepe pe teren propriu, alb-violetii debuteaza in deplasare. Echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singura data…

- Campioana en titre, CFR Cluj, va întâlni nou-promovata FC U Craiova 1948, în prima etapa a sezonului 2021-2022 al Ligii I de fotbal, potrivit tintarului tras la sorti marti de Liga Profesionista de Fotbal. Duelul dintre CFR Cluj și FCSB va avea loc în etapa a 7-a din…

- Chindia Targoviste, locul 7 in sezonul 2020-2021 al Ligii 1, se pregateste sa inceapa al treilea sezon la rand pe prima scena a fotbalului romanesc departe de casa, cel mai probabil la Buzau, unde a incheiat stagiunea trecuta cu rezultate excelente.Arena proprie, aflata in reabilitare din luna iulie…

- Campioana CFR Cluj a incheiat sezonul cu o victorie in fata rivalei FCSB, 2-0, marti seara, pe teren propriu, in etapa a 10-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Articolul VIDEO – Sarbatoare in Gruia: CFR Cluj a incheiat sezonul cu o victorie, 2-0 cu FCSB apare prima data in Someșeanul.ro .

- LPF a anuntat modificari in programul ultimei etape a play-off-ului Ligii I, intre care devansarea cu o zi a meciului CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni, programat initial joi. De asemenea, partida Sepsi - FC Botosani, programata tot joi, se va juca de la ora 17.30, in loc de 20.30, potrivit…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, miercuri, programul etapei a zecea, ultima, a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj si-a asigurat deja titlul in acest sezon. Programul este urmatorul: Marti, 25 mai Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FCSB; Joi, 27 mai Ora 20.30 Sepsi…

- CFR Cluj a invins-o pe Academica Clinceni, scor 1-0, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Edi Iordanescu, 42 de ani, antrenorul ardelenilor, subliniaza progresul echipei de la venirea sa. Toate detaliile despre Academica Clinceni - CFR Cluj 0-1, AICI! „Ne-am intors cu 4 puncte dupa doua deplasari…