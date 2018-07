Stiri pe aceeasi tema

- "Au fost momente extraordinare si greu de descris in cuvinte", a afirmat ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, dupa ce echipa de cadete a Romaniei a obtinut medalia de aur la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori si cadeti de la Cluj-Napoca, intrecere care nu a mai fost…

- Dupa ce luni (16 iulie) dupa-amiaza, in prezența premierului Viorica Dancila și a mai multor membri ai Executivului, la Palatul Victoria a avut loc lansarea oficiala a Programului de Internship al Guvernului Romaniei, marți (17 iulie), la sediul Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) au sosit deja…

- In ședința de astazi a Executivului s-a aprobat memorandumul prin care MTS contribuie la masurile necesare pentru sprijinirea comunitaților afectate de recentele inundații. Așa cum se discutase in ședința operativa, cand premierul Dancila i-a solicitat ministrului Ioana Bran sprijinul pentru gasirea…

- Ieri a avut loc inmormantarea antrenorului emerit Ioan Veliciu, una dintre legendele atletismului constantean, stins din viata la varsta de 83 de ani. Ilustrul specialist, care a crescut si a dus la mari performante in atletism generatii intregi de sportivi si sportive, isi doarme somnul de veci la…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo (FRJ), Cozmin Gusa, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in momentul de fata este "dezastru" la Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), precizand ca ministrul Ioana Bran "nu se pricepe deloc la sport". "Relatia cu ministrul este…

- Fostul tenisman Ilie Nastase (71 de ani) a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Tineretului si Sportului ar trebui sa se desfiinteze daca nu are bani si a estimat ca sportul romanesc va supravietui in aceste conditii mai putin decat va trai el. "In sport nu sunt bani, iar daca sportul…

- Selectionata de baseball a Romaniei a invins si in acest an, cu acelasi scor de 7-2, echipa de militari ai SUA din baza de la Mihail Kogalniceanu, in meciul demonstrativ disputat sambata pe stadionul Portul din Constanta, la editia a II-a a Trofeului ''Jackie Robinson'', la care au fost…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, s-a aflat miercuri seara in Baia Mare, unde a participat la preluarea mandatulului de Capitala a Tineretului din Romania de catre municipiul Baia Mare. Ioana Bran a spus ca este convinsa de faptul ca Baia Mare va duce cu succes la final mandatul. “De astazi,…