Anul acesta SSAB-AG aniverseaza 30 de ani de activitate in asigurarea antreprizei generale pentru proiecte de investiții de mare anvergura din domenii diverse. A intrat pe piața in anul 1991, oferind cele mai bune soluții, chiar și pentru cei mai exigenți clienți. SSAB-AG lucreaza doar cu utilaje și echipamente de ultima generație pentru a oferi