- A fost facut inca un pas in construirea Spitalului Regional de Urgenta: proiectul studiului de fezabilitate a fost finalizat, dupa cum a anuntat primarul Mihai Chirica pe Facebook. "In data de 21 iunie 2018, alaturi de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, voi participa la prezentarea documentatiilor…

- Incepand cu data de 31 mai 2018, a inceput livrarea catre directiile de sanatate publica a 410 000 de doze de vaccin ROR pentru imunizarea copiilor eligibili la vaccinare, dar si a celor restanti, conform calendarului transmis de catre furnizorul de vaccin la Ministerul Sanatatii. De asemenea, maine…

- Astazi, 7 mai 2018, la Casa Patrata a fost organizata o noua intalnire de lucru pe tema proiectului Spitalului Regional de Urgenta intre institutiile locale implicate in acest proiect (Primaria Municipiului Iasi, Consiliul Judetean Iasi, Agentia pentru Protectia Mediului, directiile regionala si judeteana…

- De Saptamana Europeana a Vaccinarii, in care tocmai am intrat, ministrul Sanatații transmite un mesaj ferm de susținere a imunizarii copiilor. Asta deși sunt parinți care contesta vaccinarea și spun ca declanșeaza anumite afecțiuni. Ministerul Sanatații transmite ca la nivel național se inregistreaza…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, in Noaptea de Inviere, au fost mobilizati peste 4.600 de pompieri cu 800 de autospeciale de stingere, fiind pregatite peste 320 echipaje SMURD. Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in peste 1000 de situatii.

- La ultima reuniune de la Bucuresti a reprezentantilor Ministerului Sanatatii, autoritatilor judetene, finantatorului si consultantului Bancii Europene de Investitii, toti acestia au cazut de acord ca viitorul Spital Regional de Urgenta de la Iasi sa aiba un numar de 895 de paturi. La mijlocul lunii…