SRI: Un nou virus bancar infectează serviciile de internet banking prin browser SRI a anuntat ca a fost identificat un nou virus bancar. Qbot vizeaza clientii care folosesc internet banking-ul prin browser si fura datele de acces. Troianul fura datele de acces dupa ce trimite e-mailuri capcana. SRI susține ca a fost identificata o campanie de atacuri cibernetice a unei grupari de criminalitate care utilizeaza troianul bancar Qbot (QakBot, Plinkslipbot, QuakBot). Troianul vizeaza in special clientii din domeniul financiar-bancar din SUA, Romania, Canada si Grecia. Qbot a vizat si clienti ai organizatiilor din domeniul tehnologic, comercial si al telecomunicatiilor. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

