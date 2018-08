Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean irakian, aflat în legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost înlaturat de pe teritoriul României, a anuntat, joi, Serviciul Român de Informatii (SRI).

- Polițiștii de la imigrari au depistat, in Brașov, o tanara in varsta de 20 de ani, din Republica Moldova, care nu a respectat termenul pentru parasirea tarii stabilit prin decizie de returnare. Tanara, care s-a casatorit din convenienta cu un cetatean roman, a fost indepartata sub escorta din Romania,…

- Poliția de Frontiera a transmis o atenționare pentru șoferi. De marți dimineața, traficul este restrictionat temporar prin Vama Bechet-Oryahovo pentru autovehiculele de transport marfa. Masura a fost luata de autoritațile din Bulgaria, din cauza unor alunecari de teren.

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a suplimentat personalul de control si a stabilit masuri de optimizare a utilizarii infrastructurii adiacente, pentru evitarea aglomerarii si congestionarii cailor rutiere in punctele de trecere a frontierei, pe perioada vacantei de vara, informeaza…

- Bucuresti, 21 iun/ Agerpres/- Cetateanul tunisian care a fost declarat indezirabil in baza unei sentinte date miercuri de magistratii Curtii de Apel Bucuresti a parasit teritoriul Romaniei, a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI). Potrivit sursei citate,…

