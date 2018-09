SRI, umilit de un celebru milionar român! Cum a pierdut serviciul 6 milioane de lei Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) SA a atribuit pe 31 iulie 2018 un contract privind „servicii de intretinere preventiva, predictiva si corectiva pentru subsistemele de securitate periferice aferente sistemului tehnic de protectie fizica al Sucursalei CNE Cernavoda”. Achizitia survine in urma unei licitatii restranse initiate pe 12.10.2017, valoarea estimata initial a contractului fiind de 6.891.000 lei. Castigatoare a fost desemnata UTI Grup SA, care s-a angajat sa duca la capat lucrarile pentru 5.934.765,07 lei, fara TVA, pe baza unui acord cadru cu o durata de 36 de luni, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

