Pe motiv ca secretul profesional va fi afectat de interferenta SRI si a STS,avocatii cer retragerea propunerii de lege privind serviciile profesionale avocațiale in format electronic.O serie de avocati din Baroul Bucuresti au cerut, astazi, prin intermediul unei petitii publice, retragerea propunerii legislative initiata de PNL care priveste serviciile profesionale avocațiale in format electronic. Avocatii contesta proiectul legislativ si sustin ca, acesta a fost elaborat de un grup restrans, in spatele ușilor inchise, fara a beneficia de feedback-ul și experiența corpului profesional. Contestatarii…