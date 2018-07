Stiri pe aceeasi tema

- Un protocol semnat in 1998 intre SRI, SIE, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor, prezentat de Lumea Justitiei, prevede infiintarea unui Grup Operativ Central, care avea printre atributii si efectuarea de acte de urmarire penala.

- In urma cu 26 de ani, principalul serviciu secret al tarii era la fel de implicat in societate si politica, in mod special, cum pare sa fie si in zilele noastre. La finalul lunii iulie 1992, jurnalistul Mirel Curea scria in EVZ despre cazul unei belgience acuzata de SRI de spionaj, numai ca dupa ce…

- Dragnea a semnat, in calitate de ministru, un protocol de colaborare cu SRI. Dezvaluirea a fost facuta, luni, de deputatul USR Lucian Viziteu, care precizeaza ca a solicitat Serviciului Roman de Informații și Ministerului Dezvoltarii Regionale sa faca public protocolul semnat de cele doua instituții…

- Deja faimoasa avansare in grad a jurnalistului Robert Turcescu a starnit, in urma cu ceva timp, ipoteze și zvonuri in spațiul public. Motivul din spatele acestui gest a fost dezvaluit de fostul ministru al Apararii, Gabriel Oprea.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca decizia CCR privind existența unui conflict instituțional intre Guvern și președinte „intarește poziția executivului, a Ministerului Justiției, in ceea ce privește relația instituționala intre Ministerul Justiției și Ministerul Public”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, ca ministerul a inceput procedurile procedurile pentru incheierea unui nou protocol intre Ministerul Justitiei, Ministerul Public si Uniunea Barourilor, document in baza caruia sa fie actualizat si standardizat cuantumul onorariilor pentru serviciile…

