Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va proceda in conformitate cu decizia pe care o va lua Curtea Constitutionala cu privire la Legea referitoare la majorarea salariilor primarilor, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . Dupa ce a participat la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania,…

- Daniel Morar, fost șef DNA și judecator al Curții Constituționale, povestește in cartea „Putea sa fie altcumva” cum Klaus Iohannis a intrat, anunțat de un sunet de gong, in sala de la Cotroceni, unde s-a discutat eliminarea ofițerilor serviciilor secrete din cercetarea penala. Momentul, demn mai…

- Romania inregistreaza o serie de „recorduri” ingrijoratoare in privința calitații locuirii și face loc contradicțiilor: avem cea mai mare rata de supraaglomerare din UE, cel mai mic numar de camere pe persoana, dar și cel mai mare numar de proprietari. In plus, in Romania costurile de construcție a…

- Colegiul Medicilor din Romania anunta, joi seara, ca isi propune eficientizarea mecanismelor de raspundere civila si disciplinara in caz de malpraxis. In acest sens, se ia in calcul infiintarea unui corp al expertilor medicali care sa realizeze expertiza judiciara pentru instantele civile, pentru…

- Romania este in pragul falimentului, transmite fostul premier al Romaniei, Florin Cițu. El arata cu degetul spre cei care iau deciziile, dar precizeaza ca „este ridicol sa se dea vina pe tot felul de cauze externe”. Precizarea face trimitere directa catre președintele Klaus Iohannis și șeful Guvernului,…

- Romania și Kazahstanul au semnat documentele prin care au cazut de acord asupra colaborarii in domeniul energiei, iar țara noastra a primit asigurari ca va avea parte de tot sprijinul pentru securizarea aprovizionarii cu petrol și produse derivate.

- Avand in vedere faptul ca in practica pot aparea erori cu privire la intocmirea actelor de stare civila, Societatea de Avocatura Pavel Margarit și Asociații recomanda apelarea la serviciile unui avocat specializat in litigii și dreptul familiei in Romania care va poate sfatui cu privire la mijloacele…

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Marian Enache, a pledat joi pentru elaborarea, in colaborare cu Academia Romana, a unui studiu menit sa determine si sa cuantifice starea de constitutionalitate a societatii romanesti, in conditiile trecerii unui “numar suficient de ani” de la adoptarea…