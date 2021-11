SRI revine în anchetele penale, în condiții speciale. Celebra OUG 6/2016, adoptată de Parlament SRI poate pune in executare mandate de supraveghere tehnica in dosare penale de tradare, spionaj sau terorism, dar și in cauze care vizeaza infracțiuni comise de militari sau fapte de corupție și de serviciu comise de marinari civili. Asta prevede Legea privind aprobarea celebrei Ordonante de urgenta a Guvernului nr. 6/2016, girata de fostul ministru […] The post SRI revine in anchetele penale, in condiții speciale. Celebra OUG 6/2016, adoptata de Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

