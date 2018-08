Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații nu a primit nicio sesizare oficiala din partea președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, in legatura cu o presupusa amenințare la integritatea sa fizica, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al instituției, Ovidiu Marincea, citat de

- Pe rolul Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a existat si nu exista un dosar de urmarire penala in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Parchetului General.De asemenea, la Parchetul…

- SRI reactioneaza la informatia lansata de Liviu Dragnea, care a sustinut ca patru persoane straine au venit in Romania cu scopul de a-l asasina, la comanda unei persoane foarte cunoscute pe plan mondial."Serviciul Roman de Informatii nu are atributii legale privind paza si protectia demnitarilor…

- Pe rolul Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a existat si nu exista un dosar de urmarire penala in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Parchetului General. De asemenea, la Parchetul…

- Directorul SRI Eduard Hellvig a dat asigurari ca Serviciul Roman de Informații nu e implicat in niciun fel in jocurile de putere. Precizarile șefului SRI vin in contextul in care in ultima vreme au existat mai multe referiri la activitatea sa și a SRI....

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a trimis o sesizare Parchetului General, pentru a se verifica daca au fost savarsite infractiuni de fals la incheierea protocolului de cooperare ICCJ-PG-SRI, cu referire la semnatura lui Nicolae Popa, fostul presedinte al Instantei…

- Continua sa apara reactii dupa desecretizarea si publicarea, in prima faza de catre SRI, a protocolului de colaborare semnat in 2009 de Serviciul Roman de Informatii, Instanta Suprema (Inalta Curte de Casatie si Justitie) si Parchetul General (Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie).…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri ca avut "cateva sincope" in relatia cu Serviciul Roman de Informatii, insa lucrurile au devenit "mult mai bune" dupa schimbarea conducerii Serviciului.Daniel Horodniceanu a organizat o conferinta de presa in care a oferit explicatii…