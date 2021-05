Serviciul Roman de Informatii realizeaza, impreuna cu specialistii Institutului National de Criminalistica, expertiza pirotehnica in urma exploziei de la Arad, iar primele cercetari demarate exclud ipoteza unui atentat terorist.



Potrivit SRI, urmeaza a fi analizate in laborator probe de la fata locului.



"SRI participa la ancheta desfasurata de Politia Romana si, impreuna cu specialistii de la Institutul National de Criminalistica, se realizeaza expertiza pirotehnica. Au fost prelevate probe care urmeaza a fi analizate in laborator pentru a se stabili ce tip de substante…