Gata, incepe din nou "mare paruiala" dintre cele doua procurore care de ani de zile, mai ales dupa decaparea "feciorelnicei" Alina Bica iși disputa statutul de "doamna de fier a Justiției". Ce este drept, odata cu promovarea la "next level" european și impunerea ei de catre "noul Napoleon" Macron ditamai procurorul șef al EPPO, Laura […]