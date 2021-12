SRI nu se dezminte: “Sărbători fericite tuturor neascultătorilor” Serviciul Roman de Informatii a transmis si in acest an, de Craciun, urari in stil ironic, dar cu bune intentii, facand referire la principalele atributii ale institutiei. “Sarbatori fericite tuturor neascultatorilor”, scrie in postarea SRI , de pe pagina de Facebook. “Desigur, si celor ascultatori”, continua reprezentantii instituției, in postarea de pe pagina de socializare. Aceasta nu este prima oara cand SRI ureaza sarbatori fericite in stilul lor caracteristic. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SRI a transmis, vineri seara, un mesaj de Craciun.”Sarbatori fericite tuturor neascultatorilor”, este mesajul scris pe felicitarea de Craciun postata pe Facebook de SRI. In comentariul care insoteste fotografia, SRI a adaugat: ”Desigur, si celor ascultatori”.Nu este prima data cand SRI posteaza mesaje…

- FOTO Mesajul de Craciun al SRI care a ajuns viral: Ce a transmis Serviciul Roman de Informatii pe Facebook Serviciul Roman de Informatii transmite urari, in stilul ironic, dar cu bune intentii, facand referire la principalele atributii ale institutiei. SRI a transmis, vineri seara, un mesaj de Craciun:…

- Serviciul Roman de Informații continua și in acest Craciun „tradiția” mesajelor cu talc. „Sarbatori fericite tuturor neascultatorilor. Desigur, și celor ascultatori”, transmite Serviciul Roman de Informații pe Facebook.Internauții se amuza și au transmis și ei sarbatori fericite.…

- Serviciul Roman de Informații a transmis in Ajunul Craciunului un mesaj de Craciun, in același stil: serios, dar cu ceva umor. SRI transmite Craciun fericit „tuturor neascultatorilor”. Urarea apare intr-o poza, in care se vede un brad care intra intr-o incapere fara lumina. „Desigur, și celor ascultatori”,…

- Trei noi partii si o noua instalatie de teleschi vor functiona in acest sezon pe domeniul schiabil Sinaia, in zona golului alpin.O noua instalatie este in curs de autorizare pentru functionarea cu public in zona golului alpin, la 2000 de metri. Este vorba de un teleschi Doppelmayr nou, investitie realizata…

- Se anunta masuri impotriva colindarilor amatori.Manifestarile care "nu au nimic in comun cu traditionalul" vor fi taxate la Tulcea.Amenzile deja au inceput sa fie aplicate. In ultimile zile au fost aplicate sanctiuni in valoare de 8000 de lei asa zisilor colindatori.Postarea de pe pagina de Facebook…

- Serviciul Roman de Informații pare ca a pierdut noțiunea timpului și face informari cu privire la chestiuni de-un an apuse și care, oricum nu mai pot fi schimbate, așa cum reiese din raportul publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, despre principalele amenințari cibernetice la adresa sectorului financiar-bancar…

- Serviciul Roman de Informații pare ca a pierdut noțiunea timpului și face informari cu privire la chestiuni de-un an apuse și care, oricum nu mai pot fi schimbate, așa cum reiese din raportul publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, despre principalele amenințari cibernetice la adresa sectorului financiar-bancar…