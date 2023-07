SRI modernizeaza sediul din Neptun cu 7,86 de milioane de euro! (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Durata contractului este de noua luni. In descrierea contractului se arata ca este vorba despre "lucrari de reparatii la pasajul pe A2 km 101 862 peste C.F., la Dragalina, judetul Calarasi, conform proiectului tehnicldquo;. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este…

- In perioada 20 februarie – 25 mai 2023 au fost efectuate 3 milioane de plați prin intermediul cardului de energie, valoarea totala a sumelor achitate ajungand la 678 milioane lei. Dintre acestea, 145.000 de plați, in valoare de peste 30 milioane de lei, a

- Primaria Comunei Nalbant, din judetul Tulcea, a deschis astazi, 25 mai 2023, procedura simplificata pentru atribuirea unui contract estimat la peste 3,53 de milioane de euro, vizand modernizarea strazilor din cele trei sate apartinand comunei. Valoarea totala a contractului a fost estimata de catre…

- Barcelona a mai facut rost de un contract de sponsorizare. In locul Beko, care a disparut de pe tricouri, va fi inscris Philips. Durata acordului e pana in 2028 și suma poate ajunge la 56 de milioane cu bonusuri de obiectiv. Intr-o perioada in care sufera la capitolul financiar, avand mari datorii de…

- Aceeasi asociere, cu acelasi subcontractor, si a adjudecat si contractul privind lucrarile de asfaltare din comuna Mahmudia. Valoarea contractului privind asfaltarile din satul Alba, comuna Izvoarele, este de peste 14,03 milioane de lei, adica peste 2,84 de milioane de euro, la cursul actual.Comuna…

- Activele nete ale celor 245 de fonduri deschise si inchise, locale si straine au scazut in luna martie cu 1,8-, pana la nivelul de 45,8 miliarde lei (9,2 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 0,4-, arata datele publicate de Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF). "Activele nete…

- Banca Naționala cumpara pentru angajați pește proapat, fructe de mare și icre negre și roșii. Pentru aceste produse, BNR e dispusa sa achite pana la 4,2 milioane de lei. Banca Naționala a scos la licitație un contract pentru achiziția de pește, fructe de mare și preparate din pește pentru restaurantele…

- Primaria Constanta organizeaza in data de 24.04.2023, ora:13:00, procedura proprie privind atribuirea contractului avand ca obiect: "Serviciul de Salvare acvatica salvamar si de prim ajutor pe plajele din Constanta si statiunea Mamaia Valoarea estimata este de 3.446.675 lei fara TVA Durata contractului…