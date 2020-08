Stiri pe aceeasi tema

- Chile a devenit prima tara din America Latina care a interzis pungile de plastic in toate magazinele de pe teritoriul sau, relateaza marti dpa. Ministrul mediului, Carolina Schmidt, a declarat ca ultima piesa din legislatia care interzice pungile de plastic va fi pusa in aplicare, a informat…

- Vietnamul va interzice importul de animale salbatice si inchide pietele in care aceste animale erau comercializate, conform unui anunt facut joi de mai multe ONG-uri pentru protectia faunei salbatice, scrie Agerpres.

- Protest cu tractoare in Marea Britanie. Vehiculele au ajuns pana in centrul Londrei, in fața Parlamentului britanic acolo unde si-au dat intalnire mai mulți agricultori, nemultumiti de faptul ca autoritațile vor sa reduca standardele de calitate pentru importurile de produse

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Romanul considerat de procurorii DIICOT cel mai bun falsificator de bani din plastic din lume are 52 de ani, nu are studii financiare ori bancare, dar are la activ un furt in anii ’90. Acesta a fost arestat de polițiști miercuri, 24 iunie.Potrivit DIICOT, barbatul a condus din 2014 o rețea care a falsificat…

- Deficitul balanței comerciale a crescut cu aproape un mld. lei la patru luni, pana la peste 6 mld. lei. Exporturile au scazut cu peste 13% Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a crescut, in primele patru luni ale anului,comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu aproape 974 milioane de…

- Interdictia privind utilizarea obiectelor de plastic de unica folosinta in zonele protejate din Kenya, precum plaje, paduri si parcuri nationale, a intrat in vigoare vineri, de Ziua Mondiala a Mediului, relateaza agentia DPA. ''Interdictia subliniaza angajamentul guvernului in fata amenintarii…