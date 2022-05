Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul din Sri Lanka a avertizat cu privire la o penurie de alimente, in contextul in care națiunea insulara se lupta cu o criza economica devastatoare. El a promis ca guvernul va cumpara suficient ingrașamant pentru urmatorul sezon de plantare, astfel incat sa creasca productivitatea in agricultura,…

- Premierul din Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, și-a depus luni demisia, pe fondul celei mai grave crize economice a națiunii insulare de la independența din 1948, care a dus la proteste ample și la lipsuri in randul cetațenilor.

- Masurile din cadrul pachetului Sprijin pentru Romania sunt echilibrate, considera Kelemen Hunor, care spune ca statul trebuie sa fie puternic și are obligația de a ajuta toți cetațenii. Președintele UDMR a facut aceste declarații la prezentarea masurilor, alaturi de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciuca.

- Liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a explicat, in deschiderea Congresului Extraordinar al PNL ca de ce liberalii au nevoie de un nou președinte, in actuala conjunctura geopolitica și economica. „Am sa am o abordare foarte directa. Pentru ca sunt foarte conștient ca pe buzele dumneavoastra și…

- Faptul ca alimentele se scumpesc si unii romani nu isi mai permit sa le cumpere nu inseamna ca avem o criza alimentara, ci ca suntem intr-o criza economica, afirma ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. „(...) Preturile crescute la energie si la gaz au cauzat cresterea inflatiei, cresterea celorlalte…

- Economia romaneasca va intra, „cu o probabilitate destul de mare intr-o criza economica severa”, spune fostul premier Florin Cițu. El spune ca soluția este luarea unor masuri care sa garanteze revenirea puternica a economiei din partea a doua a anului 202

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca este posibil ca o noua criza economica sa izbucneasca la nivel mondial, dar a precizat ca spre deosebire de alte momente similare, Romania a inceput sa se pregateasca anticipat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, ca urmeaza o criza economica de a carei aparitie nu este responsabila Romania, iar masurile luate pentru protejarea populatiei si economiei trebuie sa fie bine gandite, astfel incat sa nu se revina asupra lor pentru a fi corectate.Trecem…