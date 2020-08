Sri Lanka: S-au deschis secţiile de votare pentru alegerile legislative Sectiile de votare s-au deschis miercuri dimineata pentru alegeri legislative in Sri Lanka, care au loc sub stricte reguli de sanatate, au anuntat surse oficiale, citate de dpa.



Scrutinul a inceput la 7.00 (1.30 GMT) si a fost prelungit cu o ora pana la 17.00 pentru a vota cei aflati in carantina dupa contacte suspecte cu persoane infectate cu noul coronavirus.



Autoritatile au trimis peste 15.000 de oficiali din domeniul sanatatii si inspectori de sanatate publica pentru a asigura respectarea masurilor de siguranta.



Peste 16,2 milioane de persoane sunt inregistrate…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

