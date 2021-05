Stiri pe aceeasi tema

- Plajele de pe coasta de vest din Sri Lanka au fost acoperite de petrol si reziduuri de plastic provenite de la un cargobot aflat in flacari la mica distanta de tarm, informeaza BBC. Nava X-Press Pear, inregistrata in Singapore, transporta produse chimice si cosmetice, iar la bordul ei a izbucnit un…

- Marina din Sri Lanka a fost mobilizata vineri pentru curatarea unei plaje de pe insula poluata cu tone de pelete de plastic provenind de pe un cargou cuprins de flacari de noua zile in largul capitalei Colombo, in pofida demersurilor de salvare a ambarcatiunii si de evitare a producerii unei maree…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca Ambasada Romaniei in Sri Lanka a intervenit in cazul unui grup de turisti romani care calatoreau spre Maldive si au fost carantinati la Colombo, dupa ce doi dintre ei au fost testati pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, iar in urma re-testarii,…

- Echipele de cautare din Indonezia au recuperat ceea ce se considera a fi resturi din submarinul cu care s-a pierdut contactul miercuri in largul insulei Bali, a anuntat sambata armata, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.Șase nave de razboi, un elicopter și 400 de oameni sunt implicați in operațiunea…

- Indonezia a lansat miercuri o operațiune de cautare a navei care derula manevre in nordul insulei din Oceanul Indian, scrie BBC.Un submarin al Marinei indoneziene, cu 53 de oameni la bord, a disparut miercuri in apropierea insulei Bali, au anunțat oficialii de la Jakarta. Oficialii au demarat operațiunile…

- Marina indoneziana cauta un submarin care nu a mai raspuns dupa un exercițiu militar desfașurat miercuri, a informat un purtator de cuvânt al marinei, citat de Reuters. La bordul submarinului sunt 53 de persoane, potrivit primelor informații. Indonezia a cerut imediat ajutor de la Australia…

- Un incident de o violenta dusa la extrem a avut loc in Sri Lanka. O fetita de doar noua ani a fost batuta pana la ultima suflare de o femeie pentru a alunga ”spiritul rau” din ea. Fetita de noua ani, omorata in bataie in timpul unui ritual de exorcizare! Micuta si-a pierdut viata in ritualul extrem…