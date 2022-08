Stiri pe aceeasi tema

- Platforme online de monitorizare si analiza a datelor maritime descriu nava Yuan Wang 5 drept o nava de cercetare si studii, dar presa indiana scrie ca aceasta ar fi de fapt o ambarcatiune echipata pentru operatiuni de spionaj.

- Mii de protestatari au luat din nou cu asalt sediul premierului din Sri Lanka. Ranil Wickremesinghe a anunțat ca va demisiona dupa ce va fi instituit un guvern interimar, dar mulți protestatari ii cer sa plece imediat, relateaza BBC. Premierul a instituit stare de urgența in toata țara.Mii de protestatari…

- Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața in diferite state indiene in urma ploilor abundente care au lovit sud-vestul țarii. Despre acest lucru a declarat canalul de televiziune India TV. Ploaia torențiala a dat peste cap viața in statele Telangana, Gujarat, Maharashtra și Madhya Pradesh. Inundații…

- Cele mai solicitate destinații de vacanța de catre romani sunt Thailanda, Indonezia, Vietnam, Coreea de Sud Pachetele de vacanța pornesc de la 1300 euro – DAL Travel: Dupa o pauza de 2 ani, Thailanda, Malaezia, Singapore, Bali (Indonezia), Sri Lanka, Coreea de Sud, Japonia, Vietnam și India sunt din…

- Daca acum cațiva ani un muncitor din Nepal, India sau Sri Lanka era o raritate in județul Suceava, chiar o prezența exotica, acum, in 2022, s-a ajuns la foarte multe contracte de munca pentru angajați din cateva țari asiatice, cifrele oficiale, dar și relatarile celor care se ocupa deja de ...

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac și PTF Nadlac II - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea - au depistat 104 cetateni din Turcia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan și Nepal, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi…

- Orezul ar putea fi urmatoarea ținta a protecționismului alimentar al Indiei, dupa ce a restricționat exporturile de grau și zahar, spun analiștii, o masura care ar putea avea un impact devastator asupra securitații alimentare globale, deoarece este un aliment de baza important, noteaza Bloomberg.…

- Un tribunal din sudul Indiei l-a condamnat pe un barbat la 10 ani de inchisoare, fiind acuzat ca si-a determinat sotia sa se sinucida, pentru ca nu era multumit de zestrea pe care a primit-o de la parintii acesteia, relateaza CNN.