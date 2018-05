SRI informeaza ca a supravegheat 20.000 de persoane in 12 ani, nu 6 milioane, cum spune Manda

Serviciul Roman de Informatii precizeaza ca numarul total de mandate de securitate nationala (initiale, prelungiri si completari) solicitate de SRI in perioada 2004 - 2016 a fost de 28.784, dintre care 20.907 au fost aprobate de catre judecatori.



Precizarile SRI vin in contextul in care presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, Claudiu Manda, a declarat ca peste sase milioane de persoane au fost interceptate in perioada 2005-2016.



Potrivit unui comunicat al SRI, "in perioada 11.12.2004 (data la care a intrat in vigoare…