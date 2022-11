SRI, exercițiu antiterorist de amploare în București și în alte două orașe din țară. Scopul simulării Inca de la primele ore ale dimineții zilei de marți, 8 noiembrie, SRI anunța un exercițiu antiterorist desfașurat in mai multe puncte din București și din județele Giurgiu și Brașov. Exercițiu antiterorist de amploare in trei orașe din Romania. Anunțul SRI Intr-o postare pe Facebook , Serviciul Roman de Informații oferea și o serie de detalii despre aceasta simulare. ”Atenție! Marți, 8 noiembrie, are loc un exercițiu antiterorist in mai multe puncte din București, județul Giurgiu și județul Brașov. Exercițiul presupune inclusiv utilizarea de muniție de manevra și de mijloace pirotehnice”. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un exercițiu antiterorist va avea loc, marți, in mai multe puncte din București și din județele Giurgiu și Brașov. Serviciul Roman de Informații precizeaza vor fi folosite muniție de manevra și mijloace pirotehnice.

- “Marți, 8 noiembrie, are loc un exercițiu antiterorist in mai multe puncte din București, județul Giurgiu și județul Brașov. Exercițiul presupune inclusiv utilizarea de muniție de manevra și de mijloace pirotehnice”, anunța Serviciul Roman de Informații printr-o postare pe Facebook. Citește și: Argeș.…

- "Marți, 8 noiembrie, are loc un exercițiu antiterorist in mai multe puncte din București, județul Giurgiu și județul Brașov. Exercițiul presupune inclusiv utilizarea de muniție de manevra și de mijloace pirotehnice", anunța SRI pe pagina de Facebook.Cetațenii care devin martori ai evenimentelor sunt…

- "Marți, 8 noiembrie, are loc un exercițiu antiterorist in mai multe puncte din București, județul Giurgiu și județul Brașov. Exercițiul presupune inclusiv utilizarea de muniție de manevra și de mijloace pirotehnice", anunța SRI pe pagina de Facebook.Cetațenii care devin martori ai evenimentelor sunt…

- Un exercitiu antiterorist va avea loc, marti, in mai multe puncte din Bucuresti, judetele Giurgiu si Brasov, anunta Serviciul Roman de Informatii. „Marți, 8 noiembrie, are loc un exercițiu antiterorist in mai multe puncte din București, județul Giurgiu și județul Brașov. Exercițiul presupune inclusiv…

- Un exercitiu antiterorist va avea loc, marti, in mai multe puncte din Bucuresti, judetele Giurgiu si Brasov, urmand a fi folosita munitie de manevra, dar si mijloace pirotehnice, anunta Serviciul Roman de Informatii. „Marti, 8 noiembrie, are loc un exercitiu antiterorist in mai multe puncte din Bucuresti,…

- Atenție! Marți, 8 noiembrie, are loc un exercițiu antiterorist in mai multe puncte din București, județul Giurgiu și județul Brașov. Exercițiul Serviciului Roman de Informații (SRI) presupune inclusiv utilizarea de muniție de manevra și de mijloace pirotehnice. Cetațenii care devin martori ai evenimentelor…

- Serviciul Roman de Informații anunța un exercițiu antiterorist marți, care va avea loc in mai multe locuri din București și județele Giurgiu și Brașov. Cetațenii care devin martori ai evenimentului sunt indemnați sa urmeze indicațiile echipelor antitero. „Atenție. Marți, 8 noiembrie, are loc un exercițiu…