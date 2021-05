Stiri pe aceeasi tema

- "SRI participa la ancheta desfașurata de Poliția Romana și, impreuna cu specialiștii de la Institutul Național de Criminalistica se realizeaza expertiza pirotehnica. Au fost prelevate probe care urmeaza a fi analizate in laborator pentru a se stabili ce tip de substanțe au fost folosite și au facilitat…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a venit cu prima reacție legata de explozia de la Arad, in care și-a pierdut viața omul de afaceri Ioan Crișan. „In legatura cu evenimentul de la Arad, facem urmatoarele precizari: SRI participa la ancheta desfașurata de Poliția Romana și impreuna cu specialiștii…

- Serviciul Roman de Informatii realizeaza, impreuna cu specialistii Institutului National de Criminalistica, expertiza pirotehnica in urma exploziei de la Arad, iar primele cercetari demarate exclud ipoteza unui atentat terorist. Potrivit SRI, urmeaza a fi analizate in laborator probe de la…

- Serviciul Roman de Informații a anunțat sambata ca participa la ancheta privind explozia mașinii de la Arad, in urma careia un om de afaceri și-a pierdut viața. Primele constatari ale serviciului de informații exclud ipoteza unui atentat terorist.

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Polițiștii romani au destructurat o rețea, formata din cetațeni slovaci, specializata in producerea ilegala de substanțe anabolizante. Aveau laborator in Arad, unde au fost gasite mii de comprimate și seruri injectabile cu caracter anabolizant. Potivit Poliției Romane, in cadrul unei operațiuni comune…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana, din Voluntari, unde s-a primit o amenințare cu bomba. Toate persoanele din interiorul unitații de invațamant au fost evacuate, iar traficul in zona a fost restricționat.…